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ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Akpınar Köyü Yol Kavşağı'nda kar topu oynayan çocukları gördü. Çocukların kar eğlencesine ortak olan polisler, kar topu oynadı. Sömestr tatilinde karın tadını çıkaran çocuklar polisle kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Isparta, Eğirdir, kar, Güncel, Haber

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