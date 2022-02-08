Çocuklar Polis ile Korkutulmamalı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Polisin otizmli bireyler ile daha etkin iletişim kurabilmesini hedefleyen seminerde konuşan ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan: "Otizm toplumumuzda yeterince tanınmadığı için pek çok sorun ile karşılaşıyoruz" dedi ve bu sorunları örnekleyerek devam etti. "Diyelim ki, otizmli çocuğumuzla marketteyiz. Çocuğumuz ona bir şey satın almamız için tutturdu. Bizden olumsuz yanıt alınca da kendini yere attı. Eğer bu davranış karşısında pes edip istediğini alırsak 'ben ağlayıp kendimi yerlere atınca ailem istediğimi yapıyormuş' diye düşünüyor. Bu yüzden ailelerimize kararlı davranmalarını tavsiye ediyoruz. Ancak bu sefer de çocuk çok ağladı diye onu susturmak için etraftakiler duruma müdahale ediyor. Özellikle 'uslu durmazsan polis amca sana' kızacak gibi sözler söylemeleri çok ağır sonuçlar doğuruyor" dedi.

Özellikle otizmli çocukların her duyduğuna kolayca inanabildiğini vurgulayan Yakupyan, bunun çok şiddetli korkulara yol açabileceğinin altını çizdi. Otizmli çocuklara polisin korku imgesi olarak değil, bir sorunla karşılaştıklarında yardım istemeyi düşünecekleri ilk görevliler olarak sunulması gerektiğini söyledi. Toplumu manevi güç olarak yanlarında görmek istediklerini belirten Yakupyan konuya hassasiyet ile ilgi gösteren Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a da teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğu zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin toplumdan beklentisi maddi değil. Bizlere acıyan gözlerle bakılmasın, o bakışlarla yüreğimize ya da zihnimize hançer saplanmasın istiyoruz. Marketlerde ya da alışveriş merkezlerinde, çocuklarımız bir şey satın almamız için tutturduğunda onları paramız olmadığı için ağlatmıyoruz. Onlara ağlayarak her istediklerini elde edemeyeceklerini göstermek için mücadele ediyoruz," dedi.

Algı Özel Eğitim Kurum Müdürü Cihan Bayar'ın 'Otizmli Çocuklar ile İletişim' sunumuyla devam eden seminerde,polis imgesi ile korkutulan otizmli çocukların verebileceği tepkiler ve onlara yaklaşım yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Seminer sonrasında Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan otizm farkındalığı için toplumun her kademesine görev düştüğünü belirterek, kendilerinin de mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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