Çocuklar polis aracının önünü keserek sevgilerini gösterdi
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Çocuklar polis aracının önünü keserek sevgilerini gösterdi

Çocuklar polis aracının önünü keserek sevgilerini gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da devriye görevi yapan polisleri yaptıkları ekip aracı resimlerini göstererek durduran çocuklar, polislere sevgilerini dile getirdi.

Adana'da devriye görevi yapan polisleri yaptıkları ekip aracı resimlerini göstererek durduran çocuklar, polislere sevgilerini dile getirdi.

Merkez Yüreğir ilçesinde Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler PTT Evleri Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada çocukların sürpriziyle karşılaştı. Yaptıkları polis aracı resmini ellerine alıp ekip aracının önüne kesen çocuklar, polisleri ne kadar çok sevdiklerini anlattı. Bu durum karşısında önce şaşıran polisler mutlu oldu. Çocuklar. kendilerini korudukları için polisleri çok sevdiklerini. bu nedenle onlara araçlarının resimlerini yaparak sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Çocuklar polis ağabeyleriyle tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ADANA

Çocuklar polis aracının önünü keserek sevgilerini gösterdi
Çocuklar polis aracının önünü keserek sevgilerini gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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