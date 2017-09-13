Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi'nde Hem Eğleniyor, Hem Öğreniyor

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi Eğitim Salonunda çocuklar gönüllerince eğleniyor.



Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi aynı zamanda ailelerin çocuklarını emanet ederek, dinlenme ve vakit geçirme imkanı sunuyor.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara 23 Nisan Çocuk Bayramı hediyesi olarak hizmete sunduğu Pıtırcık Çocuk Evi, çocuklara eğlenme imkanı verirken, ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını teslim edecekleri,uzmanlarla hizmet veriyor. Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanları eşliğinde vakit geçiren çocuklar, eğlenmenin yanında aynı zamanda bilgi sahibi oluyor. - BİLECİK