Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
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Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün yeniden sokağa çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
27.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:23

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün yeniden sokağa çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Türkiye'de korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde alınan tedbirler kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planı çerçevesinde bugün yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarıda zaman geçirdi.

Ramazan Bayramı'nı içerde geçiren çocuklar, izin günlerinde parklara koşarak dışarı çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kimi çocuk bisikletiyle tur atmanın keyfini yaşarken kimi çocuklar ise parklarda gezmeyi tercih etti.

Evde çok sıkıldıklarını anlatan çocuklar, 4 saatlik izin günlerinde arkadaşlarıyla dolu dolu yaşayacaklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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