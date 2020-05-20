Çocuklar parklara akın etti
Çocuklar parklara akın ettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.
20.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:14
Çocuklar parklara akın etti
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.
İslahiye'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile sokağa çıkma yasağı kırıtlaması olan 0-14 yaş grubu bugün ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar sıcak havaya aldırış etmeden parklara akın etti. Çocuklar parkta oynarken, aileleri ise gölgede oturarak onları izledi.
Kaynak: DHA