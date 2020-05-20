Çocuklar parklara akın etti Çocuklar parklara akın ettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.

Çocuklar parklara akın etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.

İslahiye'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile sokağa çıkma yasağı kırıtlaması olan 0-14 yaş grubu bugün ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar sıcak havaya aldırış etmeden parklara akın etti. Çocuklar parkta oynarken, aileleri ise gölgede oturarak onları izledi.

Kaynak: DHA