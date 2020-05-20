Çocuklar parklara akın etti
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Çocuklar parklara akın etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.

Çocuklar parklara akın etti
20.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:51

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.

İslahiye'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile sokağa çıkma yasağı kırıtlaması olan 0-14 yaş grubu bugün ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar sıcak havaya aldırış etmeden parklara akın etti. Çocuklar parkta oynarken, aileleri ise gölgede oturarak onları izledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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