Çocuklar parklara akın etti
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Çocuklar parklara akın etti

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara bugün verilen 4 saatlik iznin ardından çocuklar parklara akın etti.

Çocuklar parklara akın etti
20.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:41

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara bugün verilen 4 saatlik iznin ardından çocuklar parklara akın etti.

Yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 0-20 yaş grubu arası vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama kapsamında bugün 0-14 yaş grubuna 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Uzun süredir evde olan çocuklar aileleriyle birlikte parklara akın etti. Bisikletleri ve kaykayları ile parka gelen çocuklar doyasıya eğlenerek kendilerine verilen iznin keyfini çıkardı.

Erol Çevik çocuklarının uzun zamandır dışarı çıkmadığını ifade ederek, "Yaşam vadisine geldik. Burada değerlendireceğiz zamanımızı. Çocuklar yürümeyi unutmuşlardı resmen o kadar yani" dedi.

Sami Işık isimli bir vatandaş ise torunu ile birlikte gezmeye çıktığını kaydederek, "Fırsattan istifade torunları parka çıkardık. Çok mutlular" dedi. Derin Işık ise, "Havuza gidip balıkları seyredeceğim arkadaşlarımla oynayacağım" diye konuştu.

Çocuğu Kuzey Doruk Kolçak'ı dışarı çıkaran Turan Kolçak ise, " Çocuğum evde bayağı bir sıkılmıştı mutluyuz. Huzurlu yine de yer güzel hava güzel" dedi. Kuzey Kolçak, "Hava sıcak ama mutluyum. Virüs dolayısıyla evde kalıyorum. Biraz oturup oyunlar oynayacağım bir şeyler yerim" şeklinde konuştu.

"BU İZİNLERİN DAHA ÇOK OLMASINI İSTİYORUM"

Evde çok sıkıldığını belirten Efe Çelik, "Uzun bir süredir dışarı çıkmıyordum sıkıldım artık. Parka da kardeşimle geldim beraber oyun oynuyoruz. Bu izinlerin daha çok olmasını istiyorum. Evde sıkılıyoruz, canım hep dışarı çıkmak istiyor" dedi.

"BEN EN ÇOK MAÇLARA GİTMEK VE ARKADAŞLARIMLA GEZMEK İSTİYORUM"

Arkadaşlarıyla sahile geldiğini söyleyen Mertcan Dağlı ise "Ben en çok maçlara gitmek ve arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Kısıtlama oldu olalı ben evdeyim hiç çıkmadım. Bu çarşamba çıktım sadece. Arkadaşlarımla sahile indik birazdan da eve gideceğim" şeklinde konuştu.

"KEŞKE GÜNDE 2-3 SAAT OLSA BU İZİN"

Bu iznin her gün olmasını isteyen veli Ercan Damar ise, "7/24 çocuklar evin içindeler. Keşke günde 2-3 saat olsa bu izin. Çocuklar sabah 07.00'de kalktılar elbiselerini giyip aşağı inmek istediler. İçeride 2-3 saat zor tuttuk. Burada eğleniyor, saati doldurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

( Murat Delice - Emre Baba - Sümeyye İnal/İHA)

Kaynak: İHA

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