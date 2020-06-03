Çocuklar parka, onlar mangala koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar parka, onlar mangala koştu

Çocuklar parka, onlar mangala koştu Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı.

03.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:25

Çocuklar parka, onlar mangala koştu

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Beyoğlu'nda çocuklar parka koşarken, Suriyeli bir ailenin ise mangal yaktığı görüldü.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler yeşil alanlara koştu.

Beyoğlu Sütlüce'de birçok çocuk parklarda doyasıya eğlendi. Bu sırada çocuklarını parka getiren Suriyeli bir ailenin de mangal yaktığı görüldü. Çocukları eğlendirmek için parka geldiklerini söyleyen Suriyeli genç kız, hem çocukları eğlendirdiklerini, hem de mangal yakarak karınlarını doyurduklarını söyledi.

Çocuklar parka, onlar mangala koştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Haber
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kenan Doğulu Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çocuklar parka, onlar mangala koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:26:41. #1.15#
title