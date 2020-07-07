Çocuklar oyun oynayarak tedavi ediliyor
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Çocuklar oyun oynayarak tedavi ediliyor

- Çocuklar oyun oynayarak tedavi ediliyor Erzurum Şehir Hastanesinde Psikiyatri kliniğinde çocuklara özel oyun odası hazırlandı Erzurum Şehir hastanesinde psikolog doktorlar çocuk hastaları için özel bir oda tasarladı.

07.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:53

- Çocuklar oyun oynayarak tedavi ediliyor

Erzurum Şehir Hastanesinde Psikiyatri kliniğinde çocuklara özel oyun odası hazırlandı

ERZURUM - Erzurum Şehir hastanesinde psikolog doktorlar çocuk hastaları için özel bir oda tasarladı. Çocuklarla oyun oynayarak onları muayene eden uzmanlar, yakın ilgi ve alaka göstererek çocukların rahat bir ortamda tedavi olmalarını sağlıyorlar.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yüksel Sümeyra Karagöz, özel tasarlanan odasında çocuklarla oyun oynayarak rahatsızlıklarını teşhis edip tedavi uyguluyor.

Çocuklarla önce sohbet edip yakınlık kuran uzmanlar daha sonra oyun odasına geçerek onlarla oyuncaklarla oynayıp test ediyorlar.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yüksel Sümeyra Karagöz, Oyun terapisinin çok eskiden beri çocukların kaygısını attığı bir ortam olduğunu belirterek, "Olun terapisi olarak ilaçsız bir şekilde tedavi etmeye gayret ediyoruz. 0-6 yaş arasında çocuklarımızı bu odaya alarak gözlemleyebiliyoruz. Bu oda adeta bizim laboratuvarımız. Kaygı bozukluğunda bu tedaviyi uyguluyoruz. 8-12 seans arasında düzenli tedavi uygulandığında faydalı olabiliyor. Bu odalarda ailelerimizi de doğru yönlendirmek için etkili oluyor. Oyun oynayarak da zihin gelişmesini geliştirebiliyoruz. Ailelere önerilerde bulunuyoruz. İyi bir kural çerçevesinde mutlu çocuklar yetiştirmelerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Çocuklar oyun oynayarak tedavi ediliyor

Kaynak: İHA

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