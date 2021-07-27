Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek
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Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Sağlık

Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikolog doktorlar çocuk hastaları için özel bir oda tasarladı.

Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikolog doktorlar çocuk hastaları için özel bir oda tasarladı. Çocuklarla oyun oynayarak onları muayene eden uzmanlar, yakın ilgi ve alaka göstererek çocukların rahat bir ortamda tedavi olmalarını sağlayacak.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tasarlanan 'Oyun Terapi Odası' Başhekim Dr. Nihat Yılmaz, Başhekim Yardımıcı Dr. Bekir Poçan, Psikiyatri Bölümü Prof. Dr. İsmail Ak, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. İdil Haspalamutgil ve Dr. Fulya Şimşek tarafından hizmete açıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Nihat Yılmaz, çocouk gelişimi açısından 3-13 yaş arasında hastalıklarının tanısı ve tedavisinde oyun terapi odasının hizmete aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz ayrıca, odanın kurulmasında katkı sağlayan bölüm doktorları ve Hastane Mali ve İdari İşler Müdürü Kamil Temel ile oyuncak bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İdil Haspalamutgil, özel tasarlanan odada çocuklarla oyun oynayarak rahatsızlıklarını teşhis edip tedavi uygulanacağını düşünerek bir fark oluşturmak için kurdukları söyledi.

Dr. Haspalamutgil, yetişkinlerin kendilerini kelimelerle ifade ettiklerini ancak çocukların kendi iç dünyalarını ifade etmesinin farklı olduğunu söyleyerek, " Oyun hem çocukların içsel dünyasını daha iyi ifade etmesini sağlayan bir yol, hem de doğumdan itibaren olan bir kavram aslında. Çocuklar elleri ve ayakları ile oynamaya başlıyor ve daha sonra pek çok sembol kullanarak kendi iç dünyalarını daha kolay ifade ediyorlar. Terapi süreci de böyle bir şey. Tanısal anlamda da oyun odasını da kullanmayı planlıyor. Oyun terapisi de başka bir teknik. Çeşitli kaygı bozuklukları, depresyon, boşanma ve benzeri pek çok durumda kullanılabilecek bir teknik. Çocuk gelişimi uzmanı ve psikolog arkadaşlarımızla bu süreci yürütmeyi planlıyoruz" dedi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Şimşek ise, oyun odası kurdukları için çok mutlu olduklarını ve Karabük halkı ve hastane için bir yenilik olduğunu belirterek, gerek tanı, tedavi ve izlem için özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok faydalı olacağını ifade etti.

Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek
Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek
Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek
Çocuklar oyun oynayarak tedavi edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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