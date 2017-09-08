Çocuklar Oynadıkları Doğalgaz Borularını Yaktı

Adana'da, doğalgaz altyapı çalışması için boş araziye bırakılan borular, çevresinde oyun oynayan çocuklarca yakıldı.



Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, doğalgaz altyapı çalışması için boş araziye bırakılan borularda çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında ortaya çıkan yoğun duman ekiplere zor anlar yaşattı.



Çok sayıda borunun zarar gördüğü yangın güçlükle söndürüldü.



Boruları ateşe veren çocukların tespit edilmesi için görgü tanıklarının da ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.