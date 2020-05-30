Çocuklar önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
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Çocuklar önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular

Çocuklar önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular Kaldırım taşıyla camı kırıp telefonları çalan 5 genç hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti Bursa'da camını kaldırım taşıyla kırıp kaçan daha sonra ise geri dönerek dükkanı soyan hırsızlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

30.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:03

Çocuklar önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular

Kaldırım taşıyla camı kırıp telefonları çalan 5 genç hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti

BURSA - Bursa'da camını kaldırım taşıyla kırıp kaçan daha sonra ise geri dönerek dükkanı soyan hırsızlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 5 genç hırsızın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesininde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir telefoncu önünde oturan gençler uzun süre sohbet ederek caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkana girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar daha sonra dükkana geri döndü. Kısa süre içerisinde dükkanda bulunan toplam değeri 6 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, bluetooth kulaklık ve kasada duran paraları çalan ve kameralar tarafından rahat tavırları saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi camın kırılarak içeri girildiğini ve hırsızlık yaptığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kimliği tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Camı taşla kırıp içeri girerek hırsızlık anı kamerada

Gece saatlerinde telefoncu dükkana girerek 6 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin önüne gelerek bir süre kaldırımda oturan ve caddeyi kontrol ederek gelip gidenleri kontrol eden hırsızlar caddede kimsenin olmadığından emin olunca kaldırım taşıyla camı kırdı. Camı kırdıktan sonra hızla uzaklaşan hırsızlar, bir süre sonra tekrar dükkanın önüne geldi. Taş ile kırdıkları ufacık delikten içeriye giren hırsızlar kısa süre içerisinde cep telefonları ve kasada bulunan paraları çalarak girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Hızla uzaklaşan hırsızların birbirlerini beklemeden ayrı ayrı gidişleri ise kamer tarafından böyle kaydedildi.

(GB-FÇ-İHS)

Çocuklar önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular

Kaynak: İHA

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