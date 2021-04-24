Çocuklar okusun diye...
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Çocuklar okusun diye...

Çocuklar okusun diye...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çocukların gazeteye ve bu kültüre uzak olduğunu gözlemleyen üç okulöncesi öğretmeni bu alışkanlığı filizlendirmek için aylık bir gazete yayımlanıyor.

Çocukların gazeteye ve bu kültüre uzak olduğunu gözlemleyen üç okulöncesi öğretmeni bu alışkanlığı filizlendirmek için aylık bir gazete yayımlanıyor. Okulöncesi yaş grubu ağırlıklı olsa da tüm çocuklar Çocuk Gazetesi'nde ilgilerini çeken sayfalar bulabilir. Yayını hazırlayan Gamze Yatkın, Gülben Bulur ve Ayşegül Tekinbaş yetişkinleri de unutmamış. Her sayıda kitaplar, kültür-sanat etkinlikleri, bilimle ilgili uzman görüşleri ve farklı alanlara hitap eden köşe yazıları var. Ekipten Gamze Yatkın hedeflerinin uzun soluklu çalışmalara imza atmak, farklı şehirlere ve daha fazla çocuğa ulaşabilmek olduğunu söylüyor: "Gazeteye ulaşmak çok kolay, kayıt ya da abone olmaya, ücret ödemeye gerek yok. Instagram (@cocukgazetesi) hesabımızı takip etmek yeterli. Şu ana kadar yayımlanan beş sayımız profilimizde mevcut."

Kaynak: Hürriyet

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