Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi" Etkinlikleri

Bilecik Belediyesince "Dengeli beslen, spor yap, sağlıklı kal" sloganıyla başlatılan "Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi"ne katılan anneler, Bahçelievler'deki spor merkezinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezinde 4 mahallede kurulan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'nde Bilecikli kadınların uzman personel eşliğinde ücretsiz olarak spor yaptığı belirtildi.

Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında annelere dengeli beslenme, spor yapma ve sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgiler verildiği duyurulan açıklamada, çalışmanın bir parçası olan çocuklarda da spor yapma bilinci oluşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA