Çocuklar Ödüllendirildi

"Haydi çocuklar camiye" projesi kapsamında Şehitkamil Kocatepe Camisinde düzenlenen yarışmada 10 gün boyunca sürekli camiye gelip namaza devam eden ve hadis ezberleyerek puan toplayan 75 çocuk ödüllendirildi.

Türkiye genelinde ilk defa organize edilen 'Haydi çocuklar camiye' projesi 25 il, 7 ilçe merkezinde toplamda 216 camide binlerce çocuk ve gencin katılımıyla uygulandı. Proje kapsamında Şehitkamil Kocatepe Camisinde yaşları 6-13 arası erkek çocuklar arasında 10 gün boyunca sürekli camiye gelip namaza devam eden ve hadis ezberleyerek puan toplama yarışması yapıldı. Nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve görenekleri yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek ve güzel ahlakla yetiştirmek, bunun yanında hadisi şerifler ezberleterek hayatlarında uygulamalarını sağlamamın hedeflendiği yarışmada, ödül töreni düzenlendi. Camide cuma namazı sonrası düzenlenen ödül töreninde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin düzenlenen yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye ve üçüncüye uzaktan kumandalı araba hediye ederken, diğer dereceye giren çocuklara ise kitap hediye etti.

"Çocuklarımızın camide buluşuyor"

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, "Kocatepe Cami Hocamız Ali Turan, Allah razı olsun, 15 günlük sömestr tatilinde çocuklara yönelik bir program düzenlemiş. Sömestr tatilinin 10 günlük süresi içerisinde namaza devam eden çocuklarımız ve bunun yanında hadis ezberleyen çocuklarımıza yönelik bir etkinlik düzenlemişlerdi. Tabi bunun değişik sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapmışlardı. Bundan haberdar olunca bizler de müdahil olduk. Hocamızın daha önceki etkinliklerini biliyorduk ama böyle bir etkinliği yapıyor olması ve çocuklarımızın camide buluşuyor olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah, razı olsun. Allah, emeklerini zayi etmesin. Bugün çocuklarımıza hocamız vasıtasıyla ödülleri takdim edildi. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaz tatiline kadar da ayrı etkinlikler yapılacak. Ben, hocamız şahsında tüm cami cemaatine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gelecek nesil daha güzel olacak"

Projeyle ilgili açıklama yapan Kocatepe Cami İmamı Ali Turan ise, "Çocuklarımızın camide buluşması, imanlı bir nesil yetiştirmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdik. 10 boyunca camiye gelen çocuklarımıza her namazdan sonra ahlak ve edep dersleri verdik, bunun yanı sıra hadis ezberlettik. Sağ olsun, Valimiz, Şehitkamil Belediye Başkanımız ve ilçe Müftümüz de bizlere her konuda destek oldular. İnşallah daha güzel bir nesil, daha güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Eğer imanlı bir nesil yetiştirirsek, önümüzdeki nesil daha güzel olacak diye ümit ediyorum. Projemize destek sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve diğer tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP