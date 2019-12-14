Çocuklar Nusrat Mayın Gemisi'ni gezdi

14.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:19

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, Tarsus'ta bulunan Nusrat Mayın Gemisini ve Müzesini gezdi.



Gezi kapsamında çocuklar, Çanakkale savaşlarının Türk tarihindeki önemini vurgulayan filmler de izlediler. Nusret Mayın Gemisi Müzesini de gezen çocuklar, milli tarihi yerinde öğrenmekten büyük gurur duyduklarını söylediler. Çocuklar ayrıca, sosyal uyum projesi kapsamında Tarsus Hayvanat Bahçesini gezdi.



İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk hakları faaliyetlerine büyük katılım gösteren ve çocuk hakları kulübü kuran Hacı Ömer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerine, 'Çocuk hakları sosyal uyum programı' kapsamında hem gezi imkanı sağladıklarını hem de tarihi ve doğal güzellikleri görmelerine fırsat tanıdıklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA