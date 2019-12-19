Çocuklar müze ile keşfetmeye Ayasofya'dan başladı

19.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:50

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) öncülüğünde yürütülen "Müze ile Keşfediyorum Projesi" Ayasofya'dan başladı.

OKED'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'nin desteği ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünün proje ortaklığında ve İstanbul Milli Müdürlüğünün eğitimde iş birliği projesi kapsamında hazırlanan "Müze ile Keşfediyorum Projesi", başta çocuklar ve gençlerde müze kültürünü genişletmek amacıyla yürütülüyor.

Müzelerde oluşturulan atölyelerde tarih varlıklarının uygulamayla öğretilmesi, korunması ve yaşatılması bilincinin kazandırılması amacıyla yürütülen projenin ilk ayağı Ayasofya Müzesi oldu.

OKED Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Şahbaz, proje kapsamında yaş gruplarına göre, bilim, seramik, tezhip, masal, ahşap, drama, hat, cilt yapımı, minyatür, ebru ve oyun atölyeleri oluşturduklarını belirterek, "Öğrenciler, uzman bir rehber eşliğinde müzeyi gezdikten sonra atölyelerimiz başlıyor. Atölyeler, müzeleri çocuklar için unutulmaz bir yer haline getiriyor. Üretirken, tarihimiz ve günümüz hakkında düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, müzelerin tarih, medeniyet ve kültürel değerlerin korunması, nesillere aktarılması açısından önemli yapılar olduğuna inanarak yola çıktıklarını, hazırladıkları projeyle sağlam bir müze kültürü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün seçtiği 6 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere yönelik sürdürülen projede, 12 farklı atölye yer alıyor. İstanbul'da bulunan müzelerde yürütülecek proje, Haziran 2020'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA