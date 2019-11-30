Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı

30.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:56

Melikgazi Belediyesi öncülüğünde; öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten Melih Yalçıneli, "Mucit Amca ile Bilim Dünyasını Keşfe Çıkıyoruz" programı kapsamında Kayseri'ye geldi.



Forum AVM'de bilime meraklı çocuklarla buluşan "Mucit Amca" lakaplı Melih Yalçıneli evlerdeki atık malzemelerle gösteri yaparak öğrencilere icat yapmanın püf noktalarını gösterdi. Plastik yoğurt kabı, pet şişe, teneke kutularla yaptığı gösterilere öğrencileri de konuk eden Melih Yalçıneli, fen ve teknoloji derslerinde yapılabilecek çalışmaları pratik olarak anlattı.



Çocuklarıyla keyifli ve faydalı bir hafta sonu geçirmek isteyen aileleri etkinliğe davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklar hem öğrensin hem eğlensin diye "Mucit Amca" lakaplı Melih Yalçıneli'ni getirdik. Bugün evlerimizde olan atık malzemelerle oldukça keyifli bir gösteri izledik, öğrendik. Yarın da Kayseri Park AVM'de 13.00 ile 18.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak. Tüm bilime meraklı küçük mucitlerimizi etkinliğimize davet ediyorum. Buluş yapabilen beyinlerimizin artması amacıyla ülkemizin en büyük sermayesi olan çocuklarımıza güç ve zenginlik anahtarları olan bilim ve inovasyon odaklı etkinlikler yaparak geleceğe yatırım yapmalıyız. Deha ve bilimi seven gençlerimizi bu etliklerle keşfedebilir, gelişimine destek olabiliriz." dedi.



"Topluma bilimi sevdirmek ve icat etmeyi yaygınlaştırmak eğitim ve gelişim açısından önemli." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çocuklarımızın eğitimine değer veriyor, belediye olarak onlar için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Fen ve teknoloji dersleri aslında okullarda laboratuvarda öğrencilere böyle anlatılırsa öğrenciler de bu dersleri daha çok sever diye düşünüyorum. Belediyemizin bu tarz etkinlikleri devam edecek." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA