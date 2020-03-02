Çocuklar mozaik yapıyor!

02.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:35

'Mozaik Atölyesi'nde bu sanatın özel tekniğini öğrenecek, farklı renklerdeki taşlara üç boyut vererek perspektif yeteneklerini geliştirecekler. Atölye etkinlikleri, 7-8 Mart günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Ayrıca 7 Mart Cumartesi günü 'Benim Güzel Pabuçlarım', 8 Mart Pazar günü ise 'Uçan Adam' adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahne'de sergilenecek. Her iki tiyatro oyunu da saat 13.00'te başlayacak.

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…

Kaynak: Bültenler