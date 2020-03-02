Çocuklar mozaik yapıyor!
Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katında bu hafta sonu birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleniyor.
'Mozaik Atölyesi'nde bu sanatın özel tekniğini öğrenecek, farklı renklerdeki taşlara üç boyut vererek perspektif yeteneklerini geliştirecekler. Atölye etkinlikleri, 7-8 Mart günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Ayrıca 7 Mart Cumartesi günü 'Benim Güzel Pabuçlarım', 8 Mart Pazar günü ise 'Uçan Adam' adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahne'de sergilenecek. Her iki tiyatro oyunu da saat 13.00'te başlayacak.
Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…
Kaynak: Bültenler