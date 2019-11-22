Çocuklar Merzifon Havalimanı'nı gezdi

22.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitelerinde kalan çocuklar, Merzifon Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Çocuklar, havalimanının tüm bölümlerini gezerek, uçağa biniş işlemleri ve uçakta uyulması gereken kuralları öğrendi.

Merzifon Havalimanı Müdürü İbrahim Çıldır, yaptığı açıklamada, öğrencilerin havalimanında güzel ve kendileri için son derece faydalı bir gün geçirdiklerini söyledi.

Havalimanının tüm birimleri hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini anlatan Çıldır, şunları kaydetti:

"Bizleri ziyaret eden bu çocuklarımız bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Evlatlarımız belki de ilerleyen yıllarda havacılık sektöründe çalışmak isteyeceklerdir. Bu gezinin buna da katkısı olacağını düşünüyorum. Bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA