ÇOCUKLAR MATEMATİĞE DOKUNUYOR, MATEMATİK KÂBUS OLMAKTAN ÇIKIYOR!

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan 'Matematik İnovasyon: Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' projesi ile Matematik, çocukların fobisi olmaktan çıkıyor.

Bilecik Belediyesi Bien Bilgi Evi Matematik Müzesi, çocukları ağırlamaya devam ediyor. 8 Kasım'da başlayan 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' projesi ile bugüne kadar 9 farklı okuldan toplam 2. 100 çocuk müzeyi ziyaret etti. Ortaokul öğrencileri, saat 09. 00-15. 15 saatleri arasında günde 3 seans şeklinde Bilecik Belediyesi'nin araçları ile müzeye geliyorlar. Salgınla mücadele tedbirleri gereği öğrenciler 20'şerli gruplar halinde müzeye alınıyor. Öğrenciler, Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi Eğitmeni Sevgi Akkoy'un anlatımıyla matematiğin farklı boyutlarını öğrenen çocuklar, materyallere de dokunarak matematiği üç boyutlu bir şekilde öğreniyor.

AKKOY: MATEMATİK ZİHİNLERİNDE KALICI OLUYOR VE HAYAT BOYU UNUTMUYORLAR

Matematiğin çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akkoy, "Öğrenciler kısıtlı imkanlar sebebiyle okullarda her türlü materyale ulaşamıyorlar. Ancak müzemizde üç boyutlu materyal ve aletlerle matematiğin boyutlarını ve mantığını daha iyi anlıyorlar. Böylece matematik eğlenceli bir hale geliyor ve çocukların korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Burada matematiğin kurallarının kanıtlarıyla sunulduğu bir matematik düzeni var. Yani öğrenciler ezberci bir sistem yerine işledikleri dersin mantığını anlayarak ve özümseyerek matematik öğreniyorlar. Bu da onların zihinlerinde kalıcı oluyor ve hayat boyu unutmuyorlar. Çocuklar bu konuda çok şanslı çünkü yüksek mühendis bir başkan amcaları var ve sayın başkanımız eğitime ve çocuklara oldukça önem veriyor. " ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin öğretmenler ve veliler tarafından da desteklendiğini belirten Sevgi Akkoy, Matematik Müzesi'nin halk ziyaretine açık olduğunu ve dileyen vatandaşların hafta içi her gün 15. 30-17. 30 saatleri arasında Bien Bilgi Evi'nde bulunan Matematik Müzesi'ni ziyaret edebileceklerini ifade etti.

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