Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
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Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir inşaat şirketine ait işçi konteynerleri alev alev yandı.

Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu

İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir inşaat şirketine ait işçi konteynerleri alev alev yandı. İşçilerin çalışma saatinde yanan konteynerler küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanına yakın bir noktada iddiaya göre oyun oynayan çocukların kurumuş otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle tüm konteynerleri alevler sardı. Yaklaşık 15 konteyner küle döndü. İşçilerin çalışmada olması olası bir faciayı önledi. İnşaat şirketine ait itfaiye aracı, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ise Bodrum itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçilerin kaldığı konteynerler tamamen küle döndü. 1 kişi yanarak yaralanırken, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken 112 acil servis ekipleri ise hazır bekledi. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangından yaralanan ve dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu
Son dakika haberleri | Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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