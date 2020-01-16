Çocuklar kukla gösterisiyle 32 yıl önceye gitti
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Çocuklar kukla gösterisiyle 32 yıl önceye gitti

Bilecik'te bir okulda eğitim gören ilköğretim öğrencileri düzenlenen kukla gösterisinde keyifli anlar yaşadı.

16.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:20
Çocuklar kukla gösterisiyle 32 yıl önceye gitti

'te bir okulda eğitim gören ilköğretim öğrencileri düzenlenen kukla gösterisinde keyifli anlar yaşadı.


Antalya Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve 'nun Adam Olacak Çocuk Programı'nın ele alındığı programda yapılan kukla gösterisi büyük ilgi gördü. Çocuklar için 1988 yılında ekranlarda düzenlenen 'Adam Olacak Programı' günümüzdeki haliyle de çocuklardan tam not aldı. Gösteri sonrası Barış Manço kuklasıyla çocuklara kahvaltının önemi, arkadaşlık ilişkileri, kitap okuma sevgisi ve nice güzel kazanımlardan bahsedildi. Kukla gösterisinin sahne arkasını da öğrenen öğrenciler son derece keyifli anlar yaşayarak, öğretim yılının ilk dönemini güzel etkinliklerle uğurladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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