Çocuklar Kozan'ın tarihi turistik mekanları gezdi

İnsani Yardım Vakfı Adana ve Kozan Şubesi ile Kozan Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik, Kozan'a tarihi ve turistik gezi düzenlendi.

İHH Vakfı Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yavuz, Kozan Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Özalp ve Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı'nın da eşlik ettiği gezi önceki Atatürk Parkı Sodes Kültür Merkezinde toplanan çocuklara simit, börek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Atatürk Parkı'nda doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın talimatıyla Derin Sis adlı tekne ile barajda tekne turu yaptılar. Çocuklara burada da Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatı ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ekip daha sonra Dağılcak gezisi ve öğle yemeği, Kozan Kalesi ve Manastır ile Yaverin Konağı'nı gezerek eğlenme imkanı buldular.

Yapılan gezi sonrası çocuklar doyasıya eğlenirken Kozan'ın tarihi ve turistik mekanlarını da gezme imkanı bulan çocuklar ile İHH Vakfı Adana ve Kozan Şubesi ile Kozan Gençlik Merkezi yetkilileri Kozan Belediyesine teşekkür ettiler. Geziye yaklaşık 100 çocuk katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA