Çocuklar koronayla değişen hayatlarını resmedecek
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Çocuklar koronayla değişen hayatlarını resmedecek

Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde kalan öğrenciler için düzenlediği resim yarışmasının başvuru tarihini 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar uzattı.

Çocuklar koronayla değişen hayatlarını resmedecek
25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:55

Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde kalan öğrenciler için düzenlediği resim yarışmasının başvuru tarihini 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar uzattı. İlk ve ortaokul seviyesindeki çocukların katılabileceği yarışmada dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Korona virüs, bütün dünyada insanlarının hayatlarında birtakım değişikliklere sebep oldu. Bundan belki de en çok etkilenen çocuklar oldu. Bu süreçte okullarına gidemeyen, dışarıya çıkamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mahrum kalan çocukların korona virüsle mücadele günlerindeki yaşantılarına bir nebze de olsa renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara özel resim yarışması tertip etti. 'sanat da eğlence de eve sığar' sloganlı resim yarışmanın konusu ise 'korona virüs ile değişen hayat' olarak belirlendi. İlk ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler, korona virüs nedeniyle hayatlarında ve çevrelerinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, resmederek, yarışmaya katılabilecekler.

23 Nisan 2020 tarihinde başlayan yarışmanın son katılma tarihi 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından incelenecek ve dereceye giren eserler belirlenecek. Her çocuk yarışmaya bir eser ile katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.panorama1326.com.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler. Yarışmada dereceye giren eserler, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilirken, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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