ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI
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ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılan çocuklar, dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisinin son bulması için dileklerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan siyah uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılan çocuklar, dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisinin son bulması için dileklerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan siyah uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçedeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bahçe Mahallesi'ndeki apartman sakinleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bahçelerinde kutladı. Belediye ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak çocukları üstü açık otobüse bindirip, ilçe turu attırdı. Çocuklar, "Yaşasın 23 Nisan. Korona, git dünyamızdan" dileklerinin yazılı olduğu dövizleri siyah uçan balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe katılan öğretmen Halide Kaşka, "Çocuklarımız, küçük kalplere geleceği emanet eden bir lidere sahip oldukları için çok şanslılar. Dilerim bir sonraki 23 Nisan'da, kol kola sokaklar da, el ele gönüllerince bayramlarını kutlarlar. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI
ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI
ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI
ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALONLAR BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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