Çocuklar kokpit içerisinde HÜRKUŞ ile uçtu
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23 Nisan, Haber

Çocuklar kokpit içerisinde HÜRKUŞ ile uçtu

Çocuklar kokpit içerisinde HÜRKUŞ ile uçtu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında çocuklara özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

23.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:43
Çocuklar kokpit içerisinde HÜRKUŞ ile uçtu

Çocuklar kokpit içerisinde HÜRKUŞ ile uçtu

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında çocuklara özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ, ilk kez Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un kokpitinden canlı yayın gerçekleştirerek heyecanı evlere taşıdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında çocuklara özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ, ilk kez Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un kokpitinden canlı yayın gerçekleştirerek heyecanı evlere taşıdı. HÜRKUŞ, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs salgınında evlerinde olan çocuklara yönelik sürpriz bir gösteri yaptı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında TUSAŞ tesislerinden havalanan Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, çocuklara özel gösteri uçuşu yaptı.

Korona virüs kapsamında bu yıl kutlamaların kısıtlı olarak gerçekleştirildiği Türkiye'de çocukların bu coşkuyu en azından evlerinde yaşaması için TUSAŞ, Türkiye'nin ilk yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ ile ilk defa kokpit içerisinden canlı yayın gerçekleştirerek bu deneyimi çocuklara sergiledi. Test pilotları Murat Özpala ve Barbaros Demirbaş yönetiminde havalanan HÜRKUŞ, izleyenleri ile birlikte yüksek irtifalara çıkarak coşkuyu evlere taşıdı. Uçuş öncesi sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Murat Özpala, çocukların yönelttiği sorulara da cevap verdi.

Türkiye'de HÜRKUŞ ile ilk kez gerçekleştirilen gösteri uçuşunu ve 23 Nisan'ı değerlendiren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, "Kokpit içerisinden ilkini gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayın etkinliğinin başarı ile tamamlanmasından çok mutlu oldum. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de yoğun mücadele edilen Korona virüs kapsamında evlatlarımız bu yıl evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşıyorlar. Bu günler elbette geçecek, bu defa sosyal medya üzerinden bu uçuşu gerçekleştirdik ancak izolasyon dönemi bittiğinde HÜRKUŞ'umuzu hep birlikte coşku ile göklerde izleyeceğimiz günleri de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha yüce meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve çocuklarımıza armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor sağlıkla nicelerine hep birlikte erişmeyi temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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