Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi
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Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi

05.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:30

Son dakika haber: Esenler'de hafta sonu kısıtlamanın ilk gününde çocuklar unutulmadı.

Esenler'de hafta sonu kısıtlamanın ilk gününde çocuklar unutulmadı. Palyaçolar vosvoslar eşliğinde çocuklara şeker dağıtarak keyifli gün geçirmelerini sağladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanmasıyla çocuklar unutulmadı.

Esenler'de sokak eğlencelerine de bu kapsamda bir yenisi daha eklendi. Esenler Belediyesi'nin organize ettiği, palyaçolar vosvoslar eşliğinde sokakları dolaşarak çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Kadir Topbaş Kültür Merkezi önünden hareket eden grup sokakları gezdi. Palyaçolar müzikler eşliğinde güzel vakit geçiren çocuklar, saldıkları sepetlerle hediye edilen şekerleri aldı. Palyaçoların dansları ve şarkılarıyla çocuklar balkondan onlara eşlik etti.

-İHA-

Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi
Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi
Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi
Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi
Son dakika haber: Çocuklar kısıtlamada palyaçolarla eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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