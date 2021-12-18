ÇOCUKLAR KIRMIZI BALIK İSİMLİ ÇOCUK OYUNUYLA NEŞELİ DAKİKALAR YAŞADI
ÇOCUKLAR KIRMIZI BALIK İSİMLİ ÇOCUK OYUNUYLA NEŞELİ DAKİKALAR YAŞADICumartesi günleri iki seans halinde gerçekleştirilen oyunlar gelen taleplerden dolayı üç seansa çıkarıldı.
ÇOCUKLAR KIRMIZI BALIK İSİMLİ ÇOCUK OYUNUYLA NEŞELİ DAKİKALAR YAŞADI
Cumartesi günleri iki seans halinde gerçekleştirilen oyunlar gelen taleplerden dolayı üç seansa çıkarıldı. 12: 00-14: 00 ve 16: 00 saatlerinde sahnelenen "Kırmızı Balık" isimli oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak gerçekleşen oyunda, yaşları 3 ile 10 arasındaki çocuklar neşeli dakikalar yaşadılar.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet