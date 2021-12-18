ÇOCUKLAR KIRMIZI BALIK İSİMLİ ÇOCUK OYUNUYLA NEŞELİ DAKİKALAR YAŞADI

Cumartesi günleri iki seans halinde gerçekleştirilen oyunlar gelen taleplerden dolayı üç seansa çıkarıldı. 12: 00-14: 00 ve 16: 00 saatlerinde sahnelenen "Kırmızı Balık" isimli oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak gerçekleşen oyunda, yaşları 3 ile 10 arasındaki çocuklar neşeli dakikalar yaşadılar.

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