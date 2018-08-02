Çocuklar Kent Park'ta Düzenlenecek Şenlikte Buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği' Kent Park'ta çocuklarla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği' 4 Ağustos Cumartesi ve 5 Ağustos Pazar günleri saat 16.00 ile 21.00 arasında Kent Park'ta çocuklarla buluşacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taha Toplu, çocukların unutamayacağı bir şenlik düzenleyeceklerini belirtti. Toplu, "Kent Park'ta gerçekleştireceğimiz şenlikte birçok oyun grubunu ve eğlenceli etkinlikleri çocuklarımızla buluşturacağız. Oyun Grupları, Sahne Gösterileri, Uçurtma Atölyesi, Tohum Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Yüz Boyama, Sosis Balon, El Baskısı, Çuval Yarışları, Halat Çekme, Mendil Kapmaca ve Goncagül Tiyatrosu gibi birçok etkinlikte miniklerimizin yüzünde tebessüm olmaya geliyoruz. Etkinlikte şehrin tüm çocuklarını aramızda görmek isteriz" dedi. - SAKARYA