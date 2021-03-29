Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor
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Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde, çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi gerçekleştirildi.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde, çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi gerçekleştirildi.

İlçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi kapsamında yaptığı oyuncaklarla beğeni kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi sonunda derece elde eden öğrencileri makamında kabul ederek hediyelerini veren Kaymakam Bülent Şimşek, projenin önemine temas etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" projesi ile yeteneklerin ortaya çıkarılmak istendiğini bildiren Şimşek, ayrıca okullarda projeye katılan bütün öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini kaydetti. - MALATYA

Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor
Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor
Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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