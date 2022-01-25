ÇOCUKLAR, KARTON VE POŞETTEN YAPTIKLARI KIZAKLA KARDA KAYDI - Haberler
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ÇOCUKLAR, KARTON VE POŞETTEN YAPTIKLARI KIZAKLA KARDA KAYDI

Burdur'un Bucak ilçesinde karton ve poşetten yaptıkları kızakla kayan çocuklar kar keyfi yaşadı.

BURDUR (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde karton ve poşetten yaptıkları kızakla kayan çocuklar kar keyfi yaşadı.

Bucak'ta öğretmenlik yapan Ömer Abalı, kızı Elif ve oğlu Emre ile ilçedeki en büyük rampalardan Töbüldek yokuşuna çıktı. Kar tutan yolda karton ve naylon poşetten kızak yapan Abalı ve çocukları yokuşta kayarak karın keyfini çıkardı.

ÇOCUKLAR, KARTON VE POŞETTEN YAPTIKLARI KIZAKLA KARDA KAYDI

ÇOCUKLAR, KARTON VE POŞETTEN YAPTIKLARI KIZAKLA KARDA KAYDI

ÇOCUKLAR, KARTON VE POŞETTEN YAPTIKLARI KIZAKLA KARDA KAYDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Burdur, kar, Güncel, Haber

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