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Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

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Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttıERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

ERZURUM (İHA) - Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

ERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Erzurum'da aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışının keyfini çocuklar çıkarttı. Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesinde yaşayan çocuklar poşetlerini alarak mahallenin en dik alanına koştu. Onlarca çocuk sırtlarında okul çantalarıyla poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takmayı ihmal etmeyen çocuklar kaymak için poşetin yanı sıra plastik kutular ve kapakları da kızak yerine kullandı.

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

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