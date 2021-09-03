ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ
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ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ

ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ
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ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında Karesi Millete Bahçesi'nde kurulan portatif havuzda yüzlerce çocuğa yüzme kursu verildi.

ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında Karesi Millete Bahçesi'nde kurulan portatif havuzda yüzlerce çocuğa yüzme kursu verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Balıkesir'de Karesi ilçesinde kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında tamamlandı. Proje kapsamında engelli öğrencilerde unutmayarak en özel öğrencilere yüzme eğitimi verildi. 3 ay süren proje ile 1'er aylık dönemlerde 6-15 yaş arasındaki çocuklar yüzme öğrendi.

Tamamlanan yüzme kursu sonunda Karesi Belediye Başkaı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir kursu tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdiler.

Karesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Millet Bahçemizdeki bu alanı basketbol sahası olarak planlamıştık ama Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün güzel önerisi ile burasını şuan açık yüzme havuzu haline getirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle koordineli çalışmamız sonucunda kurulan portatif yüzme havuzunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir ile birlikte çocuklarımızın sertifikalarını verdik. Bu güzel proje için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karesi'de böyle güzel bir projeye imza attığımız için bizler de çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara sertifikaları verilirken, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Habermetre

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