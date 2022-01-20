ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI

DÜZCE'de, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar, kar ve tatilin keyfini çıkardı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar, kar ve tatilin keyfini çıkardı. Çocuklar karla kaplı yamaçlardan kayıp, kartopu oynadı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Düzce Valiliği bugün okulları tatil etti. Eğitime verilen arayı fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Anıtpark'ta ki yamaçlara çıkan çocuklar poşetlerin üzerine oturarak aşağı kayarak eğlendi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları ortak oldu. Çocuklar kartopu da oynayarak eğlendi.