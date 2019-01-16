Çocuklar, Kamyonlarla Getirilen Karın Keyfini Çıkardı

MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi ekipleri, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar için yüksek kesimlerden kar toplayıp iki kamyonla getirdi. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Turgutlu'nun sadece yüksek kesimlerine kar yağdı. Birçok aile kar yağışı olan bölgelere giderek vakit geçirdi. Bu bölgelere gidemeyen çocukların yüzünü Turgutlu Belediyesi güldürdü. Belediye 2 kamyonla ilçenin yüksek kesimlerden getirdiği karları, Orta Park Saat Kulesi önüne ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döktü. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Çocukların sevinçlerine ortak olan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile, kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kar topu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi. - Manisa

Kaynak: DHA