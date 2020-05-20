Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı
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Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı

Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün verilen 11.00-15.00 saat aralığındaki izinlerini aileleriyle birlikte değerlendirdi.

20.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:48

Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün verilen 11.00-15.00 saat aralığındaki izinlerini aileleriyle birlikte değerlendirdi. Tarihi Hamidiye Tabyalarına giden çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra 0-20 yaş aralığındaki çocuklarında evden dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Pandemi döneminde getirilen bu kısıtlamalar yetkililerin kontrolünde yavaş yavaş genişletilmeye başladı. Bugün ikinci kez 0-14 yaş aralığındaki çocuklara izin verildi.

Şehitliklerdeki objelerin minyatürleri yer alıyor

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1892'de Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için yaptırılan Anadolu Hamidiye Tabyaları 2018 yılında restore edilerek, cazibe merkezi haline getirildi. Bu alanda; 10 adet tescilli bonet, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitliklerdeki heykel ve anıtların minyatürleri, Çanakkale Savaşı'ndan kalma tarihi toplar, uçak maketleri, çocuk parkları ve daha birçok alan yer alıyor.

40 milyon liralık bütçe ayrılmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 40 milyon TL ödenek ayırarak 2014 yılı Şubat ayında başladığı 'Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi' projesi 2017 yılında tamamlanmıştı. 2018 yılı Kasım ayında hizmete giren Hamidiye Tabyaları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Karantina sürecinden sıkılan çocuklar, tarihi Hamidiye Tabyaları'nda oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Anne ve babaları gölgede çocuklarını izlerken, çocukları ise; bisiklet bindi, paten kaydı ve parklarda oyunlar oynadı.

"Deniz ve tarih bir arada"

Çocuklarını deniz ve tarihin bir arada olduğu alana getirmek istediğini söyleyen Uğur Karadayı, "Buraları çok eskiden bilirim. Atıl zamanda olduğu yılları. Bugün pandemi sürecinde çocuklara verilen 4 saatlik arada çocuklarımızı buraya getirmeyi tercih ettik. Buranın ortamı çok güzel, deniz ve tarih bir arada" dedi.

"Çocuklar için büyük bir şans"

Hamidiye Tablaları'nın çocuklar için çok özel ve güzel bir yer olduğunu belirten Mehmet Yüzgeç, "Çocukları 2 haftadır evden çıktıklarından beri içeride oyalamaya çok zorlanıyoruz. Böyle bir alanın olması Çanakkale için büyük bir şans. Çocuklar için harika bir yer. Sosyal mesafeyi kullanarak, burada 3 saat de olsa günlerini geçirebiliyorlar" diye konuştu.

"Çocuklar tarihle iç içe"

3 çocuk babası Murat Öztürk ise "Bugün 0-14 yaş arasındaki çocuklar ikinci defa dışarı çıkıyor. Ben de 3 çocuk babası olarak, bugün çocuklarımı buraya getirdim. Hem tarihle iç içe olmaları açısından hem de burada faydalanabilecekleri çok sayıda park grubu var. Çocukları burada güzel bir gün bekliyor" şeklinde konuştu.

Hamidiye Tabyaları girişinde bulunan özel güvenlik görevlileri, çocukların ve ebeveynlerinin ateşlerini ölçüp, maske kontrolü yaptı. Zaman zaman oyuna dalan minikler sosyal mesafe kuralını unutunca, görevliler de gençleri uyarmada geç kalmadı.

Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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