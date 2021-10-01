YALOVA (Habermetre) - ÇOCUKLAR İTFAİYE MESLEĞİNİ ÖĞRENDİLER

İtfaiye Haftasının 307. yılı nedeniyle Yalova'da okuyan öğrenciler, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İtfaiyecilerle bir araya gelen çocuklar, hem merak ettikleri soruları sordular hem de oyun parkurunda keyifli dakikalar geçirdiler. İtfaiyecilik mesleğini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, gün sonunda "Küçük İtfaiyeci" sertifikalarını aldılar. Ziyaret sonunda itfaiyeciler ve minikler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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