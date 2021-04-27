Çocuklar istedi, Başkan Kesimoğlu yaptı
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Çocuklar istedi, Başkan Kesimoğlu yaptı

Çocuklar istedi, Başkan Kesimoğlu yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Karakaş Mahallesi Sırtbağlar Mevkii'nde oturan çocukların taleplerine duyarsız kalmadı.

Başkan Kesimoğlu'ndan top oynayıp spor yapabilecekleri bir alan isteyen çocuklar, bugün bu konuda atılan ilk adımın coşkusunu yaşadılar.

Başkan Kesimoğlu, bölgede belediyeye ait olan bir alanı muhitteki çocuklar için ayrılarak çeşitli düzenlemeler yapılması talimatını verdi. Belediye ekipleri yaptıkları ön çalışmada, arazinin saha olarak kullanılabilmesi için gerekli toprak çizimlerini yaparak iki adet kaleyi bölgeye monte etti.

Çocukların sevincine ortak olmak için onlarla bir araya gelen Başkan Kesimoğlu, "Yavrularımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak adına, bu araziyi, yine onların istekleri doğrultusunda kendilerine tahsis ettik. İlk düzenlemeleri yaptık. İlerleyen günlerde sahanın çimlendirilmesi ve etrafının daha fonksiyonel bir yapı haline dönüşmesi için gerekli tüm ekipman kurulumu ile çalışmalar devam edecek" dedi.

Başkan Kesimoğlu, bir araya geldiği çocuklara Belediyespor Kulübü'ne ait forma, top ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, içerisinde boyama kitabı ve çeşitli materyallerin yeraldığı armağanlardan verdi.

Belediyeye ait mobil mutfak aracı da, etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: Bültenler

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