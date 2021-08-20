ÇOCUKLAR İSTEDİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPTI

Aydin Büyüksehir Belediyesi çocuk dostu belediyecilik anlayisi ile hizmetlerini genisletmeye ve çocuklarin sosyal imkanlarini arttiracak yatirimlarini sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi çocuk dostu belediyecilik anlayisi ile hizmetlerini genisletmeye ve çocuklarin sosyal imkanlarini arttiracak yatirimlarini sürdürüyor. Kültür merkezlerindeki egitim faaliyetleri ile ücretsiz yaz etkinlikleri kapsamindan birçok bransta çocuklarin gelisimine katki sunuyor.

288 oyun parki çocuklarin hizmetine sunuldu

Bunlarla birlikte merkeze uzak noktadaki mahallelerde de çocuklarin daha kaliteli zaman geçirmesi için parklar insa eden Büyüksehir Belediyesi, bugüne kadar kent genelinde 288 oyun parkini çocuklarin hizmetine sundu. Karpuzlu'nun Çobanisa Mahallesi'de yeni bir park istegini video mesaj yoluyla Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na ileten Defne Su Kabakçi'nin istegi bir günde yerine getirildi. Park ve Bahçeler Dairesine bagli ekiplerin yer tespiti yapmasi ile baslayan isler bir günde tamamlanarak, oyun parki çocuklarin hizmetine sunuldu. Aileleri ile birlikte parkta zaman geçirmeye baslayan çocuklarin mutlulugu görülmeye degerdi.

Büyüksehir çocuklarin mutlulugu için çalisiyor

Oyun oynamak için bir park istegi Baskan Özlem Çerçioglu'ndan bir videolu mesaj yoluyla isteyen Defne Su Kabakçi "Özlem Baskanimizi çok seviyoruz. Park için tesekkürler. Arkadaslarimla oyun oynamak istiyorum. " diyerek oyun grubuna tekrar dahil olurken, mahallenin bir diger çocugu Emre ise "Arkadaslarim eglenmek istiyordu. Defne video ile istemis, ona çok tesekkür ederim. Buraya aksam annemle geliriz, çok güzel olmus. Özlem Baskana çok tesekkür ederim. " dedi.

"Mahallemizin çocuklarini sevindirdiler. "

Mahallerine yapilan park ile çocuklarin daha saglikli ve güvenli bir ortamda zaman geçirecegini belirten Çobanisa Mahalle Muhtari Veysel Tas, "Gelecegimiz olan çocuklarimizi mutlu etmek gerekiyor. Mahallemizin çocuklarini sevindirdiler. Basta Özlem Baskanimiz olmak üzere, emegi geçen herkese çok tesekkür ediyoruz. " dedi.

"Televizyona tutsak kaliyorlardi, artik arkadas çevresi genis olacak. "

Sadece çocuklarin degil annelerinde bu park vesilesi ile bir araya geleceklerini ve çocuklarinin gelisimini, arkadasligini birlikte gözlemleyeceklerine deginen Vesile Sarikaya, "Çocuklarimiz sevindi, çok mutlu oldum. Çocuklar evin önünde oynuyorlardi ya da genelde televizyon karsisinda oluyorlardi. Park sayesinde hem arkadaslik edecekler hem de kendilerini gelistirecekler. Televizyona tutsak kaliyorlardi, artik arkadas çevresi genis olacak. " seklinde konustu.

Kaynak: Habermetre