Çocuklar için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yapı Kredi Mobil'de

Yapı Kredi, son zamanlarda geniş kitleler tarafından tercih edilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda çocuklara bir yenilik sunuyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil'de ebeveynler, kendilerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilirken, poliçe kapsamına çocuklarını dahil edebiliyordu. Yeni eklenen özellikle birlikte ebeveynler, kendileri sigortalı olmasa bile 6 ila 18 yaş arası çocuklarına uygun fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyor. Allianz güvencesiyle sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Ek olarak, Yapı Kredi Mobil'den alınan poliçelerde yüzde 10 oranında World puan hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, pandemi döneminde sağlığın öneminin ortaya çıkmasıyla özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın sigorta sektöründe en fazla büyüyen ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak hayatın her alanında sınırları kaldırmayı ilke edindik. Bu doğrultuda müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Bununla birlikte pandemide birçok kilidi açan dijital kanalları, sigortacılık alanında oldukça önemsiyoruz. Yapı Kredi Mobil'e yeni eklediğimiz özellik sayesinde, ebeveynler kendileri sigortalı olmasalar dahi 6-18 yaş arası çocuklarına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyor. Çocuklar için bu sene ilk olarak, biriktirmenin en kolay yolu olan BES'i 18 yaş altına sunmuştuk. Şimdi ise son zamanlarda geniş kitleler tarafından tercih edilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı çocuklar için sunarak müşterilerimizin talep ettiği, ihtiyaç duydukları sigorta/emeklilik ürünlerine en kolay ve en iyi müşteri deneyimiyle ulaşmalarını sağlıyoruz."

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