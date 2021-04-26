Çocuklar için söylediler
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Çocuklar için söylediler

Çocuklar için söylediler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Rapçi Burak King, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir şarkı yazdı. Sokrat St ile birlikte yaptığı düette 'Dünya' adlı bir şarkı seslendiren ikili, şarkının klibini lunaparkta çekti

Yağmurlu havaya aldırış etmeden çekilen klip, YouTube'da bir hayli ilgi gördü. Dünya çocuklarının anlatıldığı şarkı için uzun uğraşlar veren rapçiler, "Kalbinizi tüm kötülüklerden uzak büyütün. Bu şarkıyı daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir 'Dünya' için yazdık ve söyledik" ifadelerini kullandı. Bu arada iyilik akımıyla ise kapalı olan lunaparkı uzun uğraşlar sonucu açtırdı.

tanınan İbrahim Yılmaz

Kaynak: Snob Magazin

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