Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi

Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tusaş-Kazan Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknoloji Programı 1'inci Sınıf öğrencileri Ölçme Tekniği ve Değerlendirme dersi kapsamında, ilköğretim çağındaki öğrencilere sosyal mesafeyi nasıl belirleyeceklerini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Tusaş-Kazan Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknoloji Programı 1'inci Sınıf öğrencileri Ölçme Tekniği ve Değerlendirme dersi kapsamında, ilköğretim çağındaki öğrencilere sosyal mesafeyi nasıl belirleyeceklerini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Doç. Dr. Battal Doğan'ın yürütücüsü olduğu "Sosyal Mesafeyi Ölçme ve Koruma" sosyal sorumluluk projesinde görev alan öğrenciler, uzunluk ölçer kullanarak sosyal mesafeyi eğlenceli bir oyunla çocuklara gösterdi. Daha sonra çocuklara bu mesafeyi sürekli kontrol edecekleri bir metot öğrettiler.

Uçak Teknoloji Programında eğitim alan değişik şehirlerde uzaktan eğitim alan 55 öğrenci tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde yaşadıkları bölgelerde yaklaşık 250 ilköğretim çağındaki çocuğa sosyal mesafe öğretildi. - ANKARA

Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi
Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Nikos Dendias Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocuklar için sosyal mesafeyi ölçme ve koruma etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:45:20. #1.16#

title