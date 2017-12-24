Çocuklar İçin Podyuma Çıktılar

Adana'da, cezaevinde anneleriyle yaşayan çocukları topluma kazandırmak amacıyla farkındalık oluşturmak için "Umut için ışık ol" sloganıyla defile düzenlendi.



430. Bölge Rotaract kulüplerinin bölge projesi olarak belirlediği "Cezaevleri Projeleri" kapsamında gerçekleştirilen defileye 600 kişi katıldı.



Adana'nın tanınmış simalarından oluşan 40 manken projeye destek amaçlı kendi kombinlerini oluşturup podyumda yürüdü.



Tepebağ Rotaract Kulübü Başkanı Engin Elçi, cezaevinde anneleri ile yaşamak zorunda kalan çocuklar ile dış dünyadaki özgür insanlar arasında pozitif bir iletişimi hedefledikleri projeyi, oluşan ön yargıları yenmek ve onları topluma daha uyumlu ve verimli birer birey olarak kazandırmak adına başlattıklarını söyledi.



Cezaevlerinin sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Elçi, "Bu projede defileyi yaparak farkındalığı artırmak ve ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmak istedik ve bunu başardık. Projemiz bölgede çok duyuldu destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu sayede bölge cezaevlerindeki tüm çocuklara dokunabileceğiz" diye konuştu. - ADANA