Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi kayıtları başlıyor Ülkemizde eğitim çağındaki çocukların en çok zorlandığı ve önyargılı olduğu derslerin başında matematik geliyor.

Yapılan araştırmalar erken yaşta matematiğe karşı geliştirilen olumlu bakış açısının, bireyin ilerideki akademik ve iş başarısını etkilemede IQ kadar önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.

Eğitimci Can Gürses'in kurucusu olduğu Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi, çocuklara matematiğin günlük hayat bağlamını vererek "ne işe yaradığını" gösterirken bunu eğlenceli aktivitelerle gerçekleştiriyor.

Oyunlarla Matematik Atölyesi, 29 Temmuz 2020 tarihinde kayıtlarına başlıyor. 10 il 17 şubede (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Kocaeli) eğitim veren Oyunlarla Matematik Atölyesi, bu yıl ilk kez online olarak da eğitim verecek. Yeni eğitim dönemi ile birlikte başlayacak atölye eğitimleri, tüm okul dönemi boyunca sürecek ve dönem sonunda bitecek.

Pandemiden ötürü gerekli önlemleri aldıklarını belirten Oyunlarla Matematik Atölyesi Kurucusu Can Gürses;"Bu yıl sosyal mesafeye uygun olacak şekilde her bir atölyedeki kontenjan sayımızı azaltmamızın yanı sıra online eğitime de başlayacağız. Zaten doğdukları günden beri teknolojiye aşina olan bu Z kuşağı bireylerin online eğitimlerimize de ilgi göstereceklerini düşünüyorum."

"Matematik Çok Zor Algısını Yıkıyoruz"

Can Gürses, çocuk yaştaki bireyde matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı yaratabilmenin öncelikli hedefleri olduğuna değinerek: "Çocukların matematiğin ve bilimin önemini, anlamını, faydalarını erken yaşta öğrenmeleri çok önemli. Bununla birlikte çocuklara öncelikle matematiğin günlük hayattaki bağlamını vermeyi hedeflememiz gerekiyor. 2 yıldır devam eden atölyelerimizde bu amaçla; bilimin en temel kavramlarını en kolay algılayabilecekleri şekilde; atölyeler ve etkinliklerle çocuklara sunuyoruz.Çocuklar henüz eğitim sisteminin, sınav hazırlıklarının içine girmemiş ve matematiğe karşı önyargıları oluşmamışken eğlenceli ve günlük hayatla bağlantılı olacak şekilde çocuklarımıza pozitif bir düşünce yapısı kazandırıyoruz. Sınav sistemi yüzünden matematiğe dair asla görmedikleri ancak kesinlikle görmeleri gereken konuları anlatıp, eğitim sistemindeki bariz bir açık olan; kritik düşünce, sorgulama gibi unsurları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ve tüm bunları çocuklara kendi başına bir birey gibi davranarak; onlarla tartışarak, soru sormaya teşvik ederek, her sorularına cevap vermeye çalışarak ve öğrenmeye dair dürtülerine ket vurmayarak yapıyoruz." dedi.

Oyunlarla Matematik Atölyesinde; geometri, simetriler ve uzamsal düşünce, mantık ve algoritma, sayı dizileri ve örüntüler, olasılık, oyun teorisi ve matematiğin günlük hayatla bağlantısını ortaya koyan birçok konu çocuklara simülasyonlar ve oyunlarla deneyim yaşatarak anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler