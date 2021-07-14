Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
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Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar

Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

ERZURUM Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 4 yıl önce valilik ve büyükşehir belediyesi ile birlikte başlattıkları, 'Minik eller üşümesin' projesine maddi destek sağlamak amacıyla hayvan pazarında off-road aracı ile kurban taşımacılığı yaptı.

ERZURUM Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 4 yıl önce valilik ve büyükşehir belediyesi ile birlikte başlattıkları, 'Minik eller üşümesin' projesine maddi destek sağlamak amacıyla hayvan pazarında off-road aracı ile kurban taşımacılığı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yapılan Canlı Hayvan Pazarı'na her sabah off-road aracının arkasına taktığı at römorku ile giden Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Lokman Toptaş, kurban taşımacılığı yapıyor. Kurbanda kazanılan para ile kışın çocuklara dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere, kırtasiye malzemesi ve çanta satın alacaklarını belirten Toptaş, "Kurbanlıkları itina ile taşıyoruz. Ayrıca biraz da hava ve renk kattık. Kulübe ait at römorku kurbanlık taşımak için ideal bir araç. Kurbanını taşıdığımız vatandaştan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Amacımızı söylüyoruz ve onlarda hakkını bazen de üzerinde bir para veriyor. Dört yıl önce başlattığımız, 'Minik eller üşümesin' projesinde kara kışın tüm şiddetiyle yaşandığı köy ve ilçelerde yüzlerce öğrenciyi baştan aşağı giydirdik. Artık üşümeden okullarına gidip gelebiliyorlar. Kurban taşımacılığında bizi tercih edenlere çocuklarımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Hayvan pazarından satın aldığı kurbanı pazarda tanıştıkları off-road ekibine taşıtan Berat Akkuzu, "Off-road ekibini böyle bir projeye imza attığı için tebrik ediyorum. Kurbanımızı ilk kez bir off-road aracının arkasına bağlanan at römorku ile götürdük. Oldukça ilgi çekti. Alınan ücret çocuklara gideceği için biraz üzerinde verdim. Hem bizim işimiz görüldü hem de çocuklara yardım etmiş olduk" dedi.


Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar
Çocuklar için off-road araçları ile kurban taşıdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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