Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor - Haber
Kültür Sanat

Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor

"Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçiren 27 yaşındaki İbrahim Yalçın, Mardin'deki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi vererek onların hayatına dokunuyor.

20.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:22
Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor

"Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçiren 27 yaşındaki İbrahim Yalçın, Mardin'deki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi vererek onların hayatına dokunuyor.

Özel bir şirkette çalışan 27 yaşındaki İbrahim Yalçın'ın bir işi ve düzenli bir hayatı vardı. Hep bir şeylerin eksikliğini hisseden Yalçın, içindeki sanatçı ruhunun etkisiyle hayatını değiştirecek bir karar aldı.

Yalçın, işinden ayrılarak otostopla şehir şehir gezmeye başladı. Gittiği yerlerde müzik yaparak hayatını kazanmaya başlayan Yalçın'ın, Ankara'da tanıştığı küçük bir çocuk, gezilerini bambaşka bir amaca dönüştürdü.

Kazancını çocuklara harcayan Yalçın, "Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçirdi. Gezip gördüğü yerlerde müziğini çocuklarla paylaşan Yalçın, minik yüreklere dokunarak onların mutluluğuna destek oluyor.

Başlattığı proje kapsamında Mardin'de dernek açan Yalçın, bölgedeki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi veriyor.

Birçok çocuğun ilk kez müzik aletiyle tanışmasına vesile olan İbrahim Yalçın, onların hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haber
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haber
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:37:47. #1.15#
title