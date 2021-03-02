Çocuklar için Mavi'nin Yıldızları

Kavaklıpınar'ın kitabının doğuşu öyküsü, oğluyla birlikte hayal kurdukları bir gece başlamış.

Kavaklıpınar'ın kitabının doğuşu öyküsü, oğluyla birlikte hayal kurdukları bir gece başlamış. Çiğdem Biçici'nin çizimlerinin eşlik ettiği Mavi'nin Yıldızları, yardımlaşmayı, paylaşmayı, hayal kurmayı çocukların gözünden anlatan bir "masal." Kitap, Tilki Yayınları arasından okura sunuluyor.

Mavi'nin Yıldızları'nı kaleme alan Burcu Tansı Kavaklıpınar, 1983 doğumlu. 2009 Yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2015 Bolu İzzet Baysal Güzel Sanatlar Fakültesi Pedagojik formasyon aldı. Merkezi Paris'te bulunan Unima Uluslararası Kukla ve Karagöz derneği denetleme kurulu üyesi. Kavaklıpınar, yazarlığın yanı sıra özel tiyatrolarda, oyunculuk serüvenini de sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet