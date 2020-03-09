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Ayşe Sarıkaya , Sarıkaya, Denizli, Futbol, Spor

Çocuklar için hayatını spora adadı

DENİZLİ'de yaşayan ve 15 yıldır çocukların spor yapıp, kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için Eğitimspor'un başkanlık görevini yürüten Ayşe Sarıkaya (58), hayatını futbola adadı.

09.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:59
Çocuklar için hayatını spora adadı

DENİZLİ'de yaşayan ve 15 yıldır çocukların spor yapıp, kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için Eğitimspor'un başkanlık görevini yürüten Ayşe Sarıkaya ((58), hayatını futbola adadı. Takımının her antrenmanına giden ve oyuncularla bire bir ilgilenen Sarıkaya, kadınların her alanda yer alabileceğini göstermek için Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'na da adaylığını açıkladı.

Denizli'de yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 1996 yılında çocukların ve gençlerin futbol oynayıp, kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için müdürlük görevlileriyle Eğitimspor'u kurdu. Takımın uzun yıllar yönetiminde yer alan Sarıkaya, 2005 yılında başkanlık görevine seçildi. Emekli olmasının ardından hayatını tamamen spora adayan Sarıkaya, çocukların iyi altyapı eğitimi alabilmesi için çalışmalara başladı. Sarıkaya, başkanlığı döneminde, Sivasspor'da kaleci olarak görev yapan Muhammet Can Tuncer, Denizlispor'da forma giyen Asım Aksungur, Altınordu'da oynayan Ali Mert Aydın'ı Türk futboluna kazandırdı.

Yaşları 11 ile 15 arasında değişen çocuklara futbol eğitiminin verildiği Eğitimspor'un her antrenmanına katılan Ayşe Sarıkaya, oyuncularla bire bir görüşerek, gelecekte başarılı futbolcu ve iyi insan olmaları, disiplini elden bırakmamaları gerektiği yönünde uyarılar yapıyor. Kulübün 15 yıldır başkanlık görevini üstelenen, maddi durumu yetersiz olan çocukların ihtiyaçları için kaynak oluşturan Sarıkaya, futboldan uzak kalmamaları için çabalıyor.'KADINLARIN EL ATTIĞI HER YERDE BAŞARI ARTAR'Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) başkan yardımcılığı görevini yürüten ve yeni dönem için de başkanlığa adaylığını açıklayan Ayşe Sarıkaya, kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini belirterek, "35 yıl memur olarak çalıştım. Eğitimspor'u çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve topluma yararlı bireyler haline getirmek için kurduk. Spor ile iç içe olan çocuklar eğitim hayatlarında da disiplinli ve başarılı oluyor. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Kadınların el attığı her yerde başarı, kalite, birliktelik ve güç artacaktır" dedi.Kadınların hayat mücadelesini bırakmamaları gerektiğini belirten Sarıkaya, "Sporu cinsiyetçi bir yaklaşımdan uzaklaştırmak en güzelidir. Kadınlar da spor yaşamının bir parçası haline gelmeli. Spor hayatta başarıyı ve kaliteyi düzeni sağlar. Sağlıklı toplumlar sağlıklı bireylerle oluşur. Her alanda her zaman sporun içinde olmalıyız. Bugüne kadar bu konuda hep olumlu tepkiler aldım. Benimle birlikte çok çaba sarf eden arkadaşlarım var. Ülke olarak sporda çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yeter ki spor alanlarımız olsun" diye konuştu.

Antrenör Ali Kaya ise "Başkanımız bir kadın ama yıllardır sporun içinde. Emek ve gönül veren bir insan. Başkanımızın her zaman destekçisiyiz. Kendisi bir emekli gibi gezip, tatil yapmıyor. Bizlerle beraber sürekli çalışıyor, başarılı olabilmemiz için koşuşturuyor. Her antrenmana geliyor. Çocuklarla ilgileniyor. Birlikte çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spora teşvik ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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